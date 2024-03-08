RT в Telegram
Подпишись

Косачёв: в пафосном послании Байдена отсутствуют признаки работы над ошибками

Короткая ссылка
Традиционное послание «О положении страны», с которым американский лидер Джо Байден выступил 8 марта в конгрессе США, не содержит признаков работы над ошибками. Такую точку зрения высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Косачёв: в пафосном послании Байдена отсутствуют признаки работы над ошибками
  • РИА Новости

По его словам, «очередное пафосное послание», с которым выступил Байден, предназначено исключительно для внутреннего пользования и не отражает каких-либо намёков на корректировку проводимой им политики.

«Впрочем, какие могут быть ошибки у лидера «исключительной нации»?» — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки Байдена сравнить себя с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить