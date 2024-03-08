Косачёв: в пафосном послании Байдена отсутствуют признаки работы над ошибками
- РИА Новости
По его словам, «очередное пафосное послание», с которым выступил Байден, предназначено исключительно для внутреннего пользования и не отражает каких-либо намёков на корректировку проводимой им политики.
«Впрочем, какие могут быть ошибки у лидера «исключительной нации»?» — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки Байдена сравнить себя с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом.