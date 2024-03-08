Медведев назвал позором США президента Байдена, сравнившего себя с Рузвельтом

Американский лидер Джо Байден напрасно сравнил себя с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом, поскольку, в отличие от своего предшественника, он лишь позорит Соединённые Штаты. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступая с традиционным посланием «О положении страны», Байден напомнил, как в 1941 году Рузвельт призвал американский народ «проснуться». И теперь, по словам нынешнего президента США, настала его очередь обратиться к конгрессу. По мнению Медведева, «это так себе сравнение».

«Очевидно, оно не в его пользу... Он позор Соединённых Штатов!» — написал Медведев на своей странице в социальной сети X.

Медведев объяснил, что Рузвельт в своё время вывел страну из депрессии, в то время как Байден «решил затащить человечество в ад».

Ранее на обращение Байдена к конгрессу отреагировал экс-президент США Дональд Трамп. Он назвал выступление американского лидера позором для страны.