Медведев назвал позором США президента Байдена, сравнившего себя с Рузвельтом
- РИА Новости
Выступая с традиционным посланием «О положении страны», Байден напомнил, как в 1941 году Рузвельт призвал американский народ «проснуться». И теперь, по словам нынешнего президента США, настала его очередь обратиться к конгрессу. По мнению Медведева, «это так себе сравнение».
«Очевидно, оно не в его пользу... Он позор Соединённых Штатов!» — написал Медведев на своей странице в социальной сети X.
Медведев объяснил, что Рузвельт в своё время вывел страну из депрессии, в то время как Байден «решил затащить человечество в ад».
Ранее на обращение Байдена к конгрессу отреагировал экс-президент США Дональд Трамп. Он назвал выступление американского лидера позором для страны.