В Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси
По его словам, разработчикам пришлось сделать аэротакси e200 очень компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве, а также выполнять полёты в воздушном пространстве, переполненном другими объектами.
«Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — сказал он.
Как считает основатель компании, стоимость услуг воздушного такси будет всего в два раза выше, чем у наземных сервисов такси.
Ранее сообщалось, что в Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста.