В Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста

В Индии товарный поезд с 53 вагонами с щебнем проехал почти 80 км без машиниста, пишет газета The Independent.

По данным газеты, поезд ехал из города Джамму в штат Пенджаб. Позже он остановился на станции Каута, чтобы произвести смену машиниста.

Именно в этот момент произошёл инцидент. Машинист и помощник сошли с поезда, когда состав начал двигаться под уклон.

Отмечается, что, по одной из версий, причина произошедшего заключается в ненажатом ручном тормозе.

Поезд проехал пять станций, прежде чем его смогли остановить: один из сотрудников разместил деревянные блоки на рельсах.

По данным издания, пострадавших в результате произошедшего нет.