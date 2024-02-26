В Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста
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По данным газеты, поезд ехал из города Джамму в штат Пенджаб. Позже он остановился на станции Каута, чтобы произвести смену машиниста.
Именно в этот момент произошёл инцидент. Машинист и помощник сошли с поезда, когда состав начал двигаться под уклон.
Отмечается, что, по одной из версий, причина произошедшего заключается в ненажатом ручном тормозе.
Поезд проехал пять станций, прежде чем его смогли остановить: один из сотрудников разместил деревянные блоки на рельсах.
По данным издания, пострадавших в результате произошедшего нет.