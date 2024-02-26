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В Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста

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В Индии товарный поезд с 53 вагонами с щебнем проехал почти 80 км без машиниста, пишет газета The Independent.
В Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, поезд ехал из города Джамму в штат Пенджаб. Позже он остановился на станции Каута, чтобы произвести смену машиниста.

Именно в этот момент произошёл инцидент. Машинист и помощник сошли с поезда, когда состав начал двигаться под уклон.

Отмечается, что, по одной из версий, причина произошедшего заключается в ненажатом ручном тормозе.

Поезд проехал пять станций, прежде чем его смогли остановить: один из сотрудников разместил деревянные блоки на рельсах.

По данным издания, пострадавших в результате произошедшего нет.

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