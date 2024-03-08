Представитель президента ЮАР: СМИ следует больше говорить о самостоятельной Африке
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«Мы хотели бы видеть больше изображения Южной Африки как страны, которая придерживается демократии, способной самостоятельно решать свои проблемы», — сказал собеседник.
Это разнообразило бы представления об Африке, подчеркнул Магвенья.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.