Западные компании активно покупают землю в западной части Украины, написал в соцсети Х (Twitter) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Кроме того, он добавил, что вместо попыток мирно урегулировать конфликт украинские партнёры всё больше его разжигают. По мнению депутата, Запад не поддерживает Киев, а преследует собственные корыстные цели.

«Накачивание Украины финансовыми средствами превратилось в отмывание денег с целью обогатить военно-промышленный комплекс и угодить США, невзирая на европейцев», — отметил Уоллес.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что французские фирмы намерены выпускать на Украине запчасти для военной техники.