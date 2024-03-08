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Депутат ЕП Уоллес: крупные компании Запада скупают земли на Украине

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Западные компании активно покупают землю в западной части Украины, написал в соцсети Х (Twitter) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Депутат ЕП Уоллес: крупные компании Запада скупают земли на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Кроме того, он добавил, что вместо попыток мирно урегулировать конфликт украинские партнёры всё больше его разжигают. По мнению депутата, Запад не поддерживает Киев, а преследует собственные корыстные цели.

«Накачивание Украины финансовыми средствами превратилось в отмывание денег с целью обогатить военно-промышленный комплекс и угодить США, невзирая на европейцев», — отметил Уоллес.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что французские фирмы намерены выпускать на Украине запчасти для военной техники.

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