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В Испании возле дома поймали рысь, привезённую из Москвы под видом кота

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В испанском городе Марбелья, расположенном в автономном сообществе Андалусия, в саду одного из домов была поймана степная рысь, которую завезли в Испанию несколько лет назад под видом домашнего кота.
В Испании возле дома поймали рысь, привезённую из Москвы под видом кота
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Гражданская гвардия Испании.

Местный житель сообщил правоохранительным органам, что в саду бегает 20-килограммовый хищник. 

Как выяснилось, рысь сбежала из другого домовладения, расположенного примерно в 20 км, передаёт ТАСС.

Животное поймали и передали в центр спасения экзотических млекопитающих.

Гражданская гвардия установила, что животное привезли в Испанию в 2022 году воздушным путём, оформив его как домашнего кота.

Возбуждено дело о нарушении закона по борьбе с контрабандой.

Ранее сообщалось, что рысь забежала на территорию детского сада в российском городе Череповце.

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