В Испании возле дома поймали рысь, привезённую из Москвы под видом кота
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Об этом информирует Гражданская гвардия Испании.
Местный житель сообщил правоохранительным органам, что в саду бегает 20-килограммовый хищник.
Как выяснилось, рысь сбежала из другого домовладения, расположенного примерно в 20 км, передаёт ТАСС.
Животное поймали и передали в центр спасения экзотических млекопитающих.
Гражданская гвардия установила, что животное привезли в Испанию в 2022 году воздушным путём, оформив его как домашнего кота.
Возбуждено дело о нарушении закона по борьбе с контрабандой.
Ранее сообщалось, что рысь забежала на территорию детского сада в российском городе Череповце.