Рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Сотрудники садика вовремя заметили животное и вызвали охотоведов.

Как сообщил мэр города Вадим Германов, периметр сада был оцеплён, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего её вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — сказал он.

Накануне стало известно, что раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.