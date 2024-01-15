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Рысь забежала на территорию детского сада в Череповце

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Рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Сотрудники садика вовремя заметили животное и вызвали охотоведов.

Как сообщил мэр города Вадим Германов, периметр сада был оцеплён, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего её вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — сказал он.

Накануне стало известно, что раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

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