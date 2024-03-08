Минобороны Британии испытывает крупнейшую нехватку средств на военные закупки

Министерство обороны Великобритании испытывает крупнейшую с 2012 года нехватку средств на военные закупки. Дефицит бюджета оборонного ведомства составил почти £17 млрд.

По данным комитета британского правительства по контролю расходов бюджетных средств, Минобороны выделило финансирование в размере £288,6 млрд для текущего плана закупки и обслуживания военного имущества, рассчитанного на десять лет.

«Однако прогнозируемые затраты выросли на £65,7 млрд до £305,5 млрд, из-за чего образовался дефицит в £16,9 млрд», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Британия выделит дополнительные средства в размере £125 млн на закупку беспилотников для Украины.