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Минобороны Британии испытывает крупнейшую нехватку средств на военные закупки

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Министерство обороны Великобритании испытывает крупнейшую с 2012 года нехватку средств на военные закупки. Дефицит бюджета оборонного ведомства составил почти £17 млрд.
Минобороны Британии испытывает крупнейшую нехватку средств на военные закупки
  • Gettyimages.ru

По данным комитета британского правительства по контролю расходов бюджетных средств, Минобороны выделило финансирование в размере £288,6 млрд для текущего плана закупки и обслуживания военного имущества, рассчитанного на десять лет.

«Однако прогнозируемые затраты выросли на £65,7 млрд до £305,5 млрд, из-за чего образовался дефицит в £16,9 млрд», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Британия выделит дополнительные средства в размере £125 млн на закупку беспилотников для Украины.

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