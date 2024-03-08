Отец погибшего в Афганистане морпеха прервал выступление Байдена криками
- AP
- © Andrew Harnik
«Эбби-Гейт, Эбби-Гейт», — кричал мужчина, напоминая об инциденте, который произошёл во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году.
Издание пишет, что имя гостя мероприятия — Стив Никуи, его сын, младший капрал морской пехоты Карим Никуи, был убит в результате взрыва.
Журналисты напоминают, что семьи военнослужащих, погибших в Кабуле, давно критикуют Байдена за то, что он не говорит о провале вывода войск из Афганистана.
Как утверждал глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, согласно проведённому расследованию, причиной гибели 13 американских военнослужащих и как минимум 170 афганцев около аэропорта афганской столицы стало сработавшее взрывное устройство.