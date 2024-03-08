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Отец погибшего в Афганистане морпеха прервал выступление Байдена криками

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Отец американского военного, погибшего в Афганистане, ненадолго прервал выступление президента Джо Байдена перед конгрессом США с ежегодным посланием «О положении страны». Газета Politico уточняет, что мужчина кричал фразу «ворота Эбби» — место в Кабуле, где в результате теракта погибли более 180 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
Отец погибшего в Афганистане морпеха прервал выступление Байдена криками
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Эбби-Гейт, Эбби-Гейт», — кричал мужчина, напоминая об инциденте, который произошёл во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Издание пишет, что имя гостя мероприятия — Стив Никуи, его сын, младший капрал морской пехоты Карим Никуи, был убит в результате взрыва.

Журналисты напоминают, что семьи военнослужащих, погибших в Кабуле, давно критикуют Байдена за то, что он не говорит о провале вывода войск из Афганистана.

Как утверждал глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, согласно проведённому расследованию, причиной гибели 13 американских военнослужащих и как минимум 170 афганцев около аэропорта афганской столицы стало сработавшее взрывное устройство.

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