В Пентагоне назвали причину унёсшего жизни 183 человек взрыва в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи заявил, что, согласно проведённому расследованию, причиной гибели 13 американских военнослужащих и как минимум 170 афганцев около аэропорта афганской столицы стало сработавшее взрывное устройство.

«Расследование установило, что единственное взрывное устройство унесло жизни по меньшей мере 170 афганских граждан и 13 американских военнослужащих», — передаёт РИА Новости заявление Маккензи.

Уточняется, что доказательств того, что кто-либо был ранен или убит в результате применения огнестрельного оружия, не найдено.

По его словам, взрывное устройство было начинено металлическими подшипниками, от которых не могли защитить бронежилеты и каски военных.

В августе прошлого года в результате взрывов у аэропорта в афганской столице — Кабуле — погибли порядка 200 мирных граждан.