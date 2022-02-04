В Пентагоне назвали причину унёсшего жизни 183 человек взрыва в Кабуле
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«Расследование установило, что единственное взрывное устройство унесло жизни по меньшей мере 170 афганских граждан и 13 американских военнослужащих», — передаёт РИА Новости заявление Маккензи.
Уточняется, что доказательств того, что кто-либо был ранен или убит в результате применения огнестрельного оружия, не найдено.
По его словам, взрывное устройство было начинено металлическими подшипниками, от которых не могли защитить бронежилеты и каски военных.
В августе прошлого года в результате взрывов у аэропорта в афганской столице — Кабуле — погибли порядка 200 мирных граждан.