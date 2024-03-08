Трамп считает, что речь Байдена на послании была полна злобы

Послание президента США Джо Байдена «О положении страны» было полно злобы, считает его предшественник Дональд Трамп.

«Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь «О положении страны», с которой когда-либо выступали», — написал он в Truth Social.

Трамп также назвал Байдена марионеткой российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

Американский президент во время выступления утверждал, что США не ищут конфликта с Китаем и якобы наилучшим образом подготовлены к тому, чтобы выиграть в конкуренции с КНР в XXI веке. Он также предупредил, что США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с возможной угрозой от хуситов.

Касаясь темы Украины, Байден заявил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте.