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Трамп считает, что речь Байдена на послании была полна злобы

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Послание президента США Джо Байдена «О положении страны» было полно злобы, считает его предшественник Дональд Трамп.
Трамп считает, что речь Байдена на послании была полна злобы
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь «О положении страны», с которой когда-либо выступали», — написал он в Truth Social.

Трамп также назвал Байдена марионеткой российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

Американский президент во время выступления утверждал, что США не ищут конфликта с Китаем и якобы наилучшим образом подготовлены к тому, чтобы выиграть в конкуренции с КНР в XXI веке. Он также предупредил, что США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с возможной угрозой от хуситов.

Касаясь темы Украины, Байден заявил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте.

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