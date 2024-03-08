Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина
С таким заявлением выступил бывший глава США Дональд Трамп.
«Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он же отдал им всё, включая Украину. Я забрал «Северный поток — 2», а он отдал его им», — цитирует Трампа ТАСС.
Также он заявил, что Путин начал спецоперацию на Украине из-за того, что не уважает Байдена.
Кроме того, американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием самой мрачной и неамериканской речью.