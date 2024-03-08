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Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

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Президент США Джо Байден утверждает, что противостоит российскому коллеге Владимиру Путину, но на самом деле является марионеткой российского лидера и председателя Китая Си Цзиньпина.

С таким заявлением выступил бывший глава США Дональд Трамп.

«Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он же отдал им всё, включая Украину. Я забрал «Северный поток — 2», а он отдал его им», — цитирует Трампа ТАСС.

Также он заявил, что Путин начал спецоперацию на Украине из-за того, что не уважает Байдена.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием самой мрачной и неамериканской речью.

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