Трамп: Путин начал спецоперацию на Украине из-за того, что не уважает Байдена
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсети Truth Social.
При этом Трамп выразил уверенность, что подобных ситуаций не произойдёт в том случае, если он добьётся переизбрания в ноябре текущего года.
Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием самой мрачной и неамериканской речью.
При этом Байден в обращении к конгрессу США озвучил посыл Путину, что Штаты не отступят.