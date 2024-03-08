Трамп: Путин начал спецоперацию на Украине из-за того, что не уважает Байдена

Эск-президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не испытывает никакого уважения к своему американскому коллеге Джо Байдену, именно это послужило причиной начала российской спецоперации на Украине.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсети Truth Social.

При этом Трамп выразил уверенность, что подобных ситуаций не произойдёт в том случае, если он добьётся переизбрания в ноябре текущего года.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием самой мрачной и неамериканской речью.

При этом Байден в обращении к конгрессу США озвучил посыл Путину, что Штаты не отступят.