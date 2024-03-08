Журналист Энгельхардт: в ФРГ создают проблемы туристам, желающим посетить Россию
Об этом пишет Berliner Zeitung.
Журналист отметил, что в берлинском турбюро ему отказали в продаже билетов в Россию «по этическим причинам».
Кроме того, он подчеркнул, что сегодня уже не существует и железнодорожного сообщения между Польшей и Калининградом.
«На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — сказал Энгельхардт.
Ранее власти Латвии продлили до 2025 года запрет на въезд в страну для россиян.
Также в МИД Чехии предложили бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам.