Захарова заявила, что Россия никогда не запугивала Грецию или другие страны

Россия не запугивала Грецию или любую другую страну, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на высказывание греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

«Мы ни Грецию, ни кого-то другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдёте», — написала она в Telegram.

По словам дипломата, Россия — враг только для нацистской Европы, которая была, например, во время Третьего рейха.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис ранее назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется.

Также он заявил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.