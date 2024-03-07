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Захарова заявила, что Россия никогда не запугивала Грецию или другие страны

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Россия не запугивала Грецию или любую другую страну, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на высказывание греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

«Мы ни Грецию, ни кого-то другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдёте», — написала она в Telegram.

По словам дипломата, Россия — враг только для нацистской Европы, которая была, например, во время Третьего рейха.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис ранее назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется.

Также он заявил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.

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