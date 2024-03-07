Захарова заявила, что Россия никогда не запугивала Грецию или другие страны
«Мы ни Грецию, ни кого-то другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдёте», — написала она в Telegram.
По словам дипломата, Россия — враг только для нацистской Европы, которая была, например, во время Третьего рейха.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис ранее назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется.
Также он заявил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.