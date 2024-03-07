МИД России: Богданов и президент ОАЭ обсудили укрепление связей

Замглавы МИД России Михаил Богданов и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили укрепление связей двух стран.

Об этом информирует МИД России.

Отмечается, что они обсудили актуальные вопросы укрепления многоплановых связей России и ОАЭ, которые развиваются «в духе стратегического партнёрства».

Также была подтверждена нацеленность Москвы и Абу-Даби на поддержание доверительного диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

5 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Москве переговоры с генсекретарём Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Бен Хамадом аш-Шамси.