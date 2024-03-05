Патрушев провёл в Москве встречу с коллегой из ОАЭ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Москве переговоры с генсекретарём Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Бен Хамадом аш-Шамси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза России.

«Обсуждены вопросы российско-эмиратского взаимодействия», — говорится в заявлении.

Ранее Патрушев провёл переговоры со спецпредставителем президента Никарагуа.