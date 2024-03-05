Патрушев провёл в Москве встречу с коллегой из ОАЭ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Москве переговоры с генсекретарём Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Бен Хамадом аш-Шамси.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза России.
«Обсуждены вопросы российско-эмиратского взаимодействия», — говорится в заявлении.
Ранее Патрушев провёл переговоры со спецпредставителем президента Никарагуа.
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