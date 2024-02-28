Патрушев провёл переговоры со спецпредставителем президента Никарагуа

В ходе визита в Манагуа секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провёл переговоры со спецпредставителем президента страны по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

В частности, стороны обсудили планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления.

Ранее Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.