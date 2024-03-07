ХАМАС: Израиль пытается выиграть время с помощью переговоров

Делегация движения ХАМАС покинула Каир для дальнейших консультаций с руководством движения по вопросу зашедших в тупик переговоров с Израилем.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил член политбюро движения Хусам Бадран.

«Наша делегация покинула Каир для дальнейших консультаций с руководством движения», — сказал он.

По его словам, причина тупика в переговорах в настоящее время заключается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается согласиться с основными требованиями палестинского народа.

Израильская сторона специально вводит переговорный процесс в тупик с целью выиграть больше времени, считает Бадран.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль категорически отвергает международное давление по вопросу постоянного мирного урегулирования с палестинцами.

Представитель ХАМАС сообщал, что соглашение о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта может быть достигнуто за один или два дня, если Израиль примет требования, выдвинутые палестинским движением.