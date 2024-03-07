RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС: Израиль пытается выиграть время с помощью переговоров

Короткая ссылка
Делегация движения ХАМАС покинула Каир для дальнейших консультаций с руководством движения по вопросу зашедших в тупик переговоров с Израилем.
ХАМАС: Израиль пытается выиграть время с помощью переговоров
  • © AP Photo / Leo Correa

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил член политбюро движения Хусам Бадран.

«Наша делегация покинула Каир для дальнейших консультаций с руководством движения», — сказал он.

По его словам, причина тупика в переговорах в настоящее время заключается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается согласиться с основными требованиями палестинского народа.

Израильская сторона специально вводит переговорный процесс в тупик с целью выиграть больше времени, считает Бадран.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль категорически отвергает международное давление по вопросу постоянного мирного урегулирования с палестинцами.

Представитель ХАМАС сообщал, что соглашение о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта может быть достигнуто за один или два дня, если Израиль примет требования, выдвинутые палестинским движением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить