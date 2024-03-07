Захарова объяснила, почему Франция больше не «обороняет» Мали
- РИА Новости
«В Мали только что закрыли (постоянную миссию по обороне. — RT), а в Кишинёве скоро откроют... За восемь лет нахождения в стране поставленные задачи французы выполнить не смогли и свалили (зачёркнуто. — RT) ушли», — написала она в Telegram.
Дипломат отметила, что Франция ушла не только из Мали, но и из других стран Африки, так как там нужно по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдавию».
«В теории можно и мускулами поиграть в тренажёрном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — заключила она.
Французский лидер Эммануэль Макрон ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.