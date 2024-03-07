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Захарова объяснила, почему Франция больше не «обороняет» Мали

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Франция больше не «обороняет» Мали, потому что, как выяснилось, не умеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова объяснила, почему Франция больше не «обороняет» Мали
  • РИА Новости

«В Мали только что закрыли (постоянную миссию по обороне. — RT), а в Кишинёве скоро откроют... За восемь лет нахождения в стране поставленные задачи французы выполнить не смогли и свалили (зачёркнуто. — RT) ушли», — написала она в Telegram.

Дипломат отметила, что Франция ушла не только из Мали, но и из других стран Африки, так как там нужно по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдавию».

«В теории можно и мускулами поиграть в тренажёрном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — заключила она.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.

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