Захарова объяснила, почему Франция больше не «обороняет» Мали

Франция больше не «обороняет» Мали, потому что, как выяснилось, не умеет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Мали только что закрыли (постоянную миссию по обороне. — RT), а в Кишинёве скоро откроют... За восемь лет нахождения в стране поставленные задачи французы выполнить не смогли и свалили (зачёркнуто. — RT) ушли», — написала она в Telegram.

Дипломат отметила, что Франция ушла не только из Мали, но и из других стран Африки, так как там нужно по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдавию».

«В теории можно и мускулами поиграть в тренажёрном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — заключила она.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.