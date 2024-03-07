RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Табервилл усомнился, что Байден выдержит часовую речь без перерыва

Короткая ссылка
Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) заявил, что сомневается в способностях президента США Джо Байдена произнести часовую речь в конгрессе.
Сенатор Табервилл усомнился, что Байден выдержит часовую речь без перерыва
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое», — написал он в публикации для издания Newsweek.

По мнению сенатора, Байден вряд ли будет рассказывать в речи о собственных провалах, к примеру, он не станет говорить о том факте, что с начала его президентства инфляция выросла почти на 18%.

Ранее Байден в очередной раз оговорился во время публичного выступления. Он назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить