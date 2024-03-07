Сенатор Табервилл усомнился, что Байден выдержит часовую речь без перерыва

Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) заявил, что сомневается в способностях президента США Джо Байдена произнести часовую речь в конгрессе.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое», — написал он в публикации для издания Newsweek.

По мнению сенатора, Байден вряд ли будет рассказывать в речи о собственных провалах, к примеру, он не станет говорить о том факте, что с начала его президентства инфляция выросла почти на 18%.

Ранее Байден в очередной раз оговорился во время публичного выступления. Он назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором.