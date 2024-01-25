Байден во время выступления с речью назвал Трампа своим профессором
«Мой профессор — я не буду говорить о своём профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета», — цитирует его ТАСС.
Американский президент также в ходе выступления перепутал пандемию и рецессию.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.
Также Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента.