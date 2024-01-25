Байден во время выступления с речью назвал Трампа своим профессором

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился в ходе публичного выступления — на сей раз он назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором.

«Мой профессор — я не буду говорить о своём профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета», — цитирует его ТАСС.

Американский президент также в ходе выступления перепутал пандемию и рецессию.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

Также Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента.