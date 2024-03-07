Глава МВД Польши: многие задержанные на протестах в Варшаве были пьяны

Многие из числа задержанных на протестах фермеров в Варшаве были пьяны, заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

Он отметил, что в общей сложности полиция задержала 55 человек, а 26 особо агрессивных — уже после окончания мероприятия.

«Почти половина из них находились под влиянием алкоголя... Среди них были такие, которые имели 1,7 промилле. В отношении некоторых из них процессуальные действия ещё не окончены, так как, исходя из объективных причин, не могли начаться даже утром», — цитирует министра РИА Новости.

Вчера польские фермеры провели в центре Варшавы крупную акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции.

В результате столкновений ранения получили 14 сотрудников полиции, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.