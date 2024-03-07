Косачёв заявил, что СВО не была причиной принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Спецоперация на Украине не была причиной принятия Швеции и Финляндии в НАТО — альянс лишь укрепляет наступательный потенциал блока, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«То, как усиленно втягивали Финляндию и Швецию в НАТО, говорит о том, что СВО была не причиной этого процесса, а поводом. Расширение НАТО — первично», — сказал он РИА Новости.

По словам политика, Швеция нужна не для усиления обороны, а для укрепления наступательного потенциала и «размазывания ответственности на более широкий круг стран».

Ранее в Белом доме сообщили, что официальное вступление Швеции в Североатлантический альянс состоится 7 марта.

Кабмин Швеции поручил обновить инструкцию жителям на случай войны.