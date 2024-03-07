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Косачёв заявил, что СВО не была причиной принятия Швеции и Финляндии в НАТО

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Спецоперация на Украине не была причиной принятия Швеции и Финляндии в НАТО — альянс лишь укрепляет наступательный потенциал блока, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Косачёв заявил, что СВО не была причиной принятия Швеции и Финляндии в НАТО
  • Legion-Media
  • © IlluPics

«То, как усиленно втягивали Финляндию и Швецию в НАТО, говорит о том, что СВО была не причиной этого процесса, а поводом. Расширение НАТО — первично», — сказал он РИА Новости.

По словам политика, Швеция нужна не для усиления обороны, а для укрепления наступательного потенциала и «размазывания ответственности на более широкий круг стран».

Ранее в Белом доме сообщили, что официальное вступление Швеции в Североатлантический альянс состоится 7 марта.

Кабмин Швеции поручил обновить инструкцию жителям на случай войны.

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