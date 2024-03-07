Fox News: вокруг Капитолия возводят забор перед посланием Байдена к конгрессу

Вокруг Капитолия в Вашингтоне возводят забор в преддверии ежегодного послания президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны».

Об этом сообщил телеканал Fox News, пишет ТАСС.

Ведущий программы Джесси Уоттерс упрекнул администрацию американского лидера в том, что этот забор строится не на южной границе США, где наблюдается огромный приток мигрантов.

«Байден считает, что ему нужна защита от вас (граждан США. — RT), в то время как он не может защитить вас от них (мигрантов)», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что администрация Байдена планирует запросить у конгресса США увеличение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд.