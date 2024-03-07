Лукашевич назвал дешёвой политтехнологией «страшилки» Запада об угрозе от России

Истории о том, что Россия стремится навредить странам Запада и объявить им войну, — лишь «страшилки» и дешёвая политическая технология времён холодной войны. С таким заявлением выступил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, между Россией и Западом действительно имеются разногласия, однако они касаются лишь западных политических элит.

«Но мы не рассматриваем ни одну западную нацию как своего врага. И призываем задуматься, в какую катастрофу затаскивают свои народы политики-авантюристы в странах НАТО, прямо агитируя за военную конфронтацию с нашей страной», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России.