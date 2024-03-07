Лукашевич назвал дешёвой политтехнологией «страшилки» Запада об угрозе от России
- РИА Новости
По его словам, между Россией и Западом действительно имеются разногласия, однако они касаются лишь западных политических элит.
«Но мы не рассматриваем ни одну западную нацию как своего врага. И призываем задуматься, в какую катастрофу затаскивают свои народы политики-авантюристы в странах НАТО, прямо агитируя за военную конфронтацию с нашей страной», — цитирует Лукашевича РИА Новости.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России.