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Патрушев: НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России

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Военнослужащие НАТО на учениях в Европе отрабатывают сценарий вооружённого противостояния России, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Патрушев: НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Арам Нерсесян

Он подчеркнул, что это усиливает напряжённость, а также дестабилизирует обстановку в мире, поскольку блок готовится к новым войнам.

Патрушев назвал очевидной деструктивную роль США в новейшей истории.

«Ни одна другая страна не развязала столько войн и военных конфликтов, не спровоцировала столько разрушительных экономических кризисов», — цитирует его ТАСС.

25 февраля начались национальные учения ВС Польши с участием вооружённых сил других стран Dragon-24.

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