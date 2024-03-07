Патрушев: НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России

Военнослужащие НАТО на учениях в Европе отрабатывают сценарий вооружённого противостояния России, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что это усиливает напряжённость, а также дестабилизирует обстановку в мире, поскольку блок готовится к новым войнам.

Патрушев назвал очевидной деструктивную роль США в новейшей истории.

«Ни одна другая страна не развязала столько войн и военных конфликтов, не спровоцировала столько разрушительных экономических кризисов», — цитирует его ТАСС.

25 февраля начались национальные учения ВС Польши с участием вооружённых сил других стран Dragon-24.