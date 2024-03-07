Патрушев: НАТО на учениях в ЕС отрабатывает сценарий противостояния России
- РИА Новости
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Он подчеркнул, что это усиливает напряжённость, а также дестабилизирует обстановку в мире, поскольку блок готовится к новым войнам.
Патрушев назвал очевидной деструктивную роль США в новейшей истории.
«Ни одна другая страна не развязала столько войн и военных конфликтов, не спровоцировала столько разрушительных экономических кризисов», — цитирует его ТАСС.
25 февраля начались национальные учения ВС Польши с участием вооружённых сил других стран Dragon-24.