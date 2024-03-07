Захарова: Берлин боится, что немцы приедут в Россию и поймут, что их дурили

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв МИД ФРГ к гражданам Германии не ездить в Россию.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала она в разговоре с RTVI.

В МИД Германии заявили, что «настоятельно не рекомендуют» ездить в Россию гражданам ФРГ и немецко-российским гражданам с двойным гражданством.

Ранее комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.

Данный вопрос может быть рассмотрен 12 марта.