Захарова: Берлин боится, что немцы приедут в Россию и поймут, что их дурили
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«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — сказала она в разговоре с RTVI.
В МИД Германии заявили, что «настоятельно не рекомендуют» ездить в Россию гражданам ФРГ и немецко-российским гражданам с двойным гражданством.
Ранее комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.
Данный вопрос может быть рассмотрен 12 марта.