RT в Telegram
Подпишись

Чешские фермеры намерены провести новые протесты 21 марта

Короткая ссылка
Фермеры Чехии заявили о недовольстве принятыми властями мерами по поддержке аграрного сектора и о намерении провести новые протесты 21 марта.
Чешские фермеры намерены провести новые протесты 21 марта
  • AP

Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на президента организации фермеров Аграрная палата Яна Долежала.

«Долежал… сообщил, что новый протест пройдëт 21 марта во время заседания Совета ЕС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очередные демонстрации будут приурочены к заседанию Совета ЕС. На нём, как ожидается, планируется рассмотреть продление беспошлинного ввоза товаров с Украины. 

Ранее возмущённые аграрной политикой властей фермеры высыпали удобрения и солому перед дворцом правительства республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить