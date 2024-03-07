Чешские фермеры намерены провести новые протесты 21 марта

Фермеры Чехии заявили о недовольстве принятыми властями мерами по поддержке аграрного сектора и о намерении провести новые протесты 21 марта.

Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на президента организации фермеров Аграрная палата Яна Долежала.

«Долежал… сообщил, что новый протест пройдëт 21 марта во время заседания Совета ЕС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очередные демонстрации будут приурочены к заседанию Совета ЕС. На нём, как ожидается, планируется рассмотреть продление беспошлинного ввоза товаров с Украины.

Ранее возмущённые аграрной политикой властей фермеры высыпали удобрения и солому перед дворцом правительства республики.