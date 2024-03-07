Чешские фермеры намерены провести новые протесты 21 марта
- AP
Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на президента организации фермеров Аграрная палата Яна Долежала.
«Долежал… сообщил, что новый протест пройдëт 21 марта во время заседания Совета ЕС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что очередные демонстрации будут приурочены к заседанию Совета ЕС. На нём, как ожидается, планируется рассмотреть продление беспошлинного ввоза товаров с Украины.
Ранее возмущённые аграрной политикой властей фермеры высыпали удобрения и солому перед дворцом правительства республики.