Фермеры высыпали удобрения перед дворцом правительства Чехии
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Об этом пишет ТАСС.
В связи с действиями аграриев было прервано движение трамваев в указанном районе.
Как заявили в Аграрной палате и Сельскохозяйственном союзе Чехии, в однодневной акции протеста принимают участие порядка 3,5 тыс. фермеров. Отмечается, что они ввели в Прагу примерно 700 единиц сельскохозяйственной техники.
Фермеры требуют, чтобы чешские власти вернули на уровень прошлого года налоговую ставку за владение сельскохозяйственными угодьями, улучшили условия работы в сёлах, отказались от сокращения госдотаций на разведение скота и освободили их от налога на дотации из фондов ЕС.
Кроме того, они просят защитить рынок от сельхозпродукции из стран, не входящих в ЕС, в том числе с Украины.
Ранее несколько полицейских получили ранения во время столкновений с фермерами в Варшаве.