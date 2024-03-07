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Фермеры высыпали удобрения перед дворцом правительства Чехии

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В Праге проходят протесты чешских фермеров. Возмущённые аграрной политикой властей фермеры высыпали удобрения и солому перед дворцом правительства республики.
Фермеры высыпали удобрения перед дворцом правительства Чехии
  • Gettyimages.ru
  • © Police of the Czechia Republic/Anadolu

Об этом пишет ТАСС.

В связи с действиями аграриев было прервано движение трамваев в указанном районе.

Как заявили в Аграрной палате и Сельскохозяйственном союзе Чехии, в однодневной акции протеста принимают участие порядка 3,5 тыс. фермеров. Отмечается, что они ввели в Прагу примерно 700 единиц сельскохозяйственной техники. 

Фермеры требуют, чтобы чешские власти вернули на уровень прошлого года налоговую ставку за владение сельскохозяйственными угодьями, улучшили условия работы в сёлах, отказались от сокращения госдотаций на разведение скота и освободили их от налога на дотации из фондов ЕС. 

Кроме того, они просят защитить рынок от сельхозпродукции из стран, не входящих в ЕС, в том числе с Украины.

Ранее несколько полицейских получили ранения во время столкновений с фермерами в Варшаве.

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