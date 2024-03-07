На Филиппинах сообщили о гибели двух человек из-за удара хуситов

Двое филиппинских моряков погибли из-за удара йеменских хуситов в Аденском заливе.

Об этом сообщил Департамент по делам трудящихся мигрантов Филиппин.

«Департамент... подтверждает гибель двух филиппинских моряков», — говорится в сообщении в соцсетях.

Отмечается, что они погибли в результате нападения хуситов на суда, курсирующие по Красному морю и Аденскому заливу.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.