На Филиппинах сообщили о гибели двух человек из-за удара хуситов
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Об этом сообщил Департамент по делам трудящихся мигрантов Филиппин.
«Департамент... подтверждает гибель двух филиппинских моряков», — говорится в сообщении в соцсетях.
Отмечается, что они погибли в результате нападения хуситов на суда, курсирующие по Красному морю и Аденскому заливу.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.