В Нигерии заявили, что не поддадутся давлению Запада на фоне контактов с Россией

Нигерия не поддастся давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Россией.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар.

«Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения», — ответил он на вопрос о давлении со стороны Запада из-за сотрудничества с Россией.

Ранее Туггар заявил, что после проведения необходимых мероприятий внутри государства Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС.