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В Нигерии заявили, что не поддадутся давлению Запада на фоне контактов с Россией

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Нигерия не поддастся давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Россией.
В Нигерии заявили, что не поддадутся давлению Запада на фоне контактов с Россией
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар.

«Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения», — ответил он на вопрос о давлении со стороны Запада из-за сотрудничества с Россией.

Ранее Туггар заявил, что после проведения необходимых мероприятий внутри государства Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС.

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