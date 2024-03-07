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Глава МИД КНР Ван И призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что Корейский полуостров не должен вновь оказаться в состоянии войны и хаоса.
Глава МИД КНР Ван И призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове
  • AP
  • © Ng Han Guan

По его словам, ситуация на Корейском полуострове становится «всё более напряжённой».

«Мир и так достаточно хаотичен. Полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Москве не исключают возможность проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян.

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