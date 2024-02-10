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Посол России не исключил проведение ядерных испытаний в КНДР

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В Москве не исключают возможности проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать всё более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания», — сказал он РИА Новости.

По словам Мацегоры, это нежелательный вариант развития событий. В случае подобного исхода ответственность, как отметил посол, будет лежать целиком на США и их союзниках.

Ранее сообщалось, что ВМС США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца.

Позже стало известно, что КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.

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