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Глава МИД КНР: расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов

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Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Глава МИД КНР: расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов
  • РИА Новости

«Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов», — цитирует его РИА Новости.

Ван И назвал расширение БРИКС проявлением ускорения процесса по укреплению многополярности мира.

Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

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