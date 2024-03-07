FP: войска НАТО не будут обязаны защищать Украину даже при её членстве в блоке
Об этом пишет Foreign Policy.
«Статья 5 Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — сказал профессор.
Кроме того, он отметил, что НАТО не является «волшебным щитом».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужасным обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину.
Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого конфликта в Европе.