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FP: войска НАТО не будут обязаны защищать Украину даже при её членстве в блоке

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Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что даже вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных.

Об этом пишет Foreign Policy.

«Статья 5 Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — сказал профессор.

Кроме того, он отметил, что НАТО не является «волшебным щитом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужасным обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину.

Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого конфликта в Европе.

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