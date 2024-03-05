Антонов: Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого конфликта в Европе

Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого вооружённого столкновения в Европе.

Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

Он обратил внимание на заявления о возможности участия солдат из стран НАТО в боевых действиях на Украине. По его словам, такой сценарий не может быть реализован без одобрения со стороны США.

«По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооружённых сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — сказал Антонов.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО способно привести к дальнейшей милитаризации Арктического региона.