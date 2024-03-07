RT в Telegram
Подпишись

МИД: Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами

Короткая ссылка
Российская сторона ответит Литве, если она начнёт конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как «грубейший акт грабежа на государственном уровне».

«Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — заявили в министерстве.

Ранее в Литве анонсировали конфискацию автомобилей с российскими номерами.

Кроме того, литовские власти закрыли для россиян железнодорожные станции Кяна и Кибартай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить