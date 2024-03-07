МИД: Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами
Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как «грубейший акт грабежа на государственном уровне».
«Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — заявили в министерстве.
Ранее в Литве анонсировали конфискацию автомобилей с российскими номерами.
Кроме того, литовские власти закрыли для россиян железнодорожные станции Кяна и Кибартай.