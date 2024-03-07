Китай поддерживает проведение обоюдно признанной мирной конференции по Украине

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Также, по его словам, усилия КНР по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.