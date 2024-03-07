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NYT: номинация Трампа от Республиканской партии стала трагедией для США

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Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший «супервторник» и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны.

Такое мнение выразили в The New York Times.

«Это трагедия для Республиканской партии и для страны», — говорится в публикации.

По данным издания, Республиканская партия превратилась в «средство для реализации амбиций Трампа» и, как отмечается в статье, он «почти наверняка станет её знаменосцем в третий раз».

Ранее Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.

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