NYT: номинация Трампа от Республиканской партии стала трагедией для США
Такое мнение выразили в The New York Times.
«Это трагедия для Республиканской партии и для страны», — говорится в публикации.
По данным издания, Республиканская партия превратилась в «средство для реализации амбиций Трампа» и, как отмечается в статье, он «почти наверняка станет её знаменосцем в третий раз».
Ранее Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.
При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.