Госдеп США намерен создать «Партнёрство городов Украины» для восстановления и создания «инклюзивных» украинских городов.

Как заявили в Вашингтоне, такое партнёрство планируется создать в совместной работе с Германским фондом Маршалла*, работа которого признана в России нежелательной по решению Минюста.

США таким образом намерены реализовывать проекты на Украине в координации с украинским правительством, Евросоюзом и банками развития.

В феврале 2023 года бывший французский разведчик службы DGSE Ален Жюйе рассказал, что Владимир Зеленский оставил Францию без контрактов на восстановление Украины. По его словам, Зеленский дал поручение, согласно которому американский фонд Black Rock получит право на восстановление Украины после завершения конфликта.

По словам Жюйе, это значит, что «всё опять будут делать американцы», а Франция «останется с носом».

* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.