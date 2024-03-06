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Путин назвал отсутствие полного суверенитета бедой сегодняшней Германии

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что настоящей бедой сегодняшней Германии является отсутствие полного суверенитета.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Российский лидер напомнил о высказывании немецкого политика Вольфганга Шойбле, который заявил, что после Второй мировой войны Германия лишилась суверенитета. 

«Проблема сегодняшней Германии как раз в этом и заключается. Это даже не проблема, это беда сегодняшней Германии», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло в ряде европейских стран, в том числе в ФРГ.

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