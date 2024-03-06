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Путин: Бельгия как независимая страна появилась во многом благодаря России

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Как независимое государство Бельгия в значительной степени появилась благодаря России, отметил президент Владимир Путин, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодёжи.
Путин: Бельгия как независимая страна появилась во многом благодаря России
  • РИА Новости

Об этом российский лидер рассказал в диалоге с молодым человеком из Бельгии.

«Кстати говоря, Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе, в значительной степени, благодаря России, позиции России», — отметил глава государства.

Путин также прокомментировал нынешние отношения России и Черногории. По его словам, Черногория всегда была близкой России страной, а присоединение к антироссийским санкциям — популизм нынешних властей.

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