Путин: Черногория всегда была близка России, присоединение к санкциям — популизм
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
«Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что Черногория оказалась в непростой ситуации, а присоединение к западным санкциям является популизмом.
В декабре сообщалось, что церемония открытия памятника Александру Невскому состоялась в черногорском городе Андриевица.