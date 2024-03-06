Путин: Черногория всегда была близка России, присоединение к санкциям — популизм

Российский президент Владимир Путин заявил, что Черногория всегда была близкой России страной, а присоединение к антироссийским санкциям — популизм нынешних властей.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Черногория оказалась в непростой ситуации, а присоединение к западным санкциям является популизмом.

В декабре сообщалось, что церемония открытия памятника Александру Невскому состоялась в черногорском городе Андриевица.