Путин заявил, что любая война является трагедией

Президент России Владимир Путин заявил, что любая война и боевые действия — это трагедия.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдается большое количество горячих точек.

«Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же ещё проблемнее?» — добавил глава государства.

Путин добавил, что когда люди воюют — «это всегда трагедия», участники конфликта погибают, получают ранения и так далее.

Ранее президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.