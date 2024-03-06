Путин заявил, что любая война является трагедией
- РИА Новости
На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдается большое количество горячих точек.
«Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же ещё проблемнее?» — добавил глава государства.
Путин добавил, что когда люди воюют — «это всегда трагедия», участники конфликта погибают, получают ранения и так далее.
Ранее президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.