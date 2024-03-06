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Путин заявил, что любая война является трагедией

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Президент России Владимир Путин заявил, что любая война и боевые действия — это трагедия.
Путин заявил, что любая война является трагедией
  • РИА Новости

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире наблюдается большое количество горячих точек.

«Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же ещё проблемнее?» — добавил глава государства.

Путин добавил, что когда люди воюют — «это всегда трагедия», участники конфликта погибают, получают ранения и так далее.

Ранее президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

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