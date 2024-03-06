Дипломат Гаврилов: США позорно сбегут с Украины, как ранее из Афганистана

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединённые Штаты рано или поздно позорно сбегут с Украины так же, как ранее сбежали из Афганистана.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как отметил Гаврилов, США открыто дали понять, что продолжение боевых действий на Украине является способом поддержать американскую экономику.

Он добавил, что «надёжность» Вашингтона как союзника могут подтвердить его бывшие марионетки в Афганистане.

«Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину ждёт судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры.