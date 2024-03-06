RT в Telegram
Подпишись

Дипломат Гаврилов: США позорно сбегут с Украины, как ранее из Афганистана

Короткая ссылка
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединённые Штаты рано или поздно позорно сбегут с Украины так же, как ранее сбежали из Афганистана.
Дипломат Гаврилов: США позорно сбегут с Украины, как ранее из Афганистана
  • AP

Об этом дипломат сказал в ходе выступления на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как отметил Гаврилов, США открыто дали понять, что продолжение боевых действий на Украине является способом поддержать американскую экономику.

Он добавил, что «надёжность» Вашингтона как союзника могут подтвердить его бывшие марионетки в Афганистане. 

«Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину ждёт судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить