Лавров: Украину ждёт судьба других стран, где Запад устраивал авантюры
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«Раньше говорили «столько, сколько придётся». Сейчас уже говорят «столько, сколько возможно» — это уже такой нюанс, отражающий лёгкое изменение в оценке ситуации», — сказал Лавров.
Он предложил вспомнить, что американцы присутствовали в Афганистане 20 лет.
«Это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможным? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия. Любые страны, в которых США и сателлиты устраивали авантюры», — продолжил Лавров.
Демократия в этих странах не утвердилась, подчеркнул министр.
«И Украину, к сожалению, ждёт такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», — добавил глава МИД.
По мнению министра обороны Британии Гранта Шэппса, для Украины 2024 год может стать решающим — определится судьба украинского народа.