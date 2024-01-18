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Лавров: Украину ждёт судьба других стран, где Запад устраивал авантюры

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Украину, к сожалению, ждёт судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры, считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал готовность западных стран поддерживать киевский режим «столько, сколько придётся». В последнее время от политиков можно услышать иную формулировку — поддерживать «столько, сколько возможно», обратил внимание министр.
Лавров: Украину ждёт судьба других стран, где Запад устраивал авантюры
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Раньше говорили «столько, сколько придётся». Сейчас уже говорят «столько, сколько возможно» — это уже такой нюанс, отражающий лёгкое изменение в оценке ситуации», — сказал Лавров.

Он предложил вспомнить, что американцы присутствовали в Афганистане 20 лет.

«Это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможным? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия. Любые страны, в которых США и сателлиты устраивали авантюры», — продолжил Лавров.

Демократия в этих странах не утвердилась, подчеркнул министр.

«И Украину, к сожалению, ждёт такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», — добавил глава МИД.

По мнению министра обороны Британии Гранта Шэппса, для Украины 2024 год может стать решающим — определится судьба украинского народа.

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