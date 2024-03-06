Житель ФРГ сделал себе 217 прививок от коронавируса и избежал побочных эффектов

Житель Германии привился от COVID-19 217 раз, тем самым получив высокий уровень защиты от инфекции без побочных эффектов, говорится на сайте Университета Эрлангена — Нюрнберга.

Сообщается, что 62-летний житель Магдебурга делал прививки в течение более двух лет. Учёные предложили ему пройти исследование, в котором выяснилось, что иммунная система немца работает нормально.

В материале сказано, что специалисты на протяжении долгого времени тестировали мужчину и брали у него анализы, однако никаких побочных эффектов от такого числа прививок не было выявлено.

При этом мужчина не объяснил, для чего он делал такое количество вакцинаций, заявив, что у него были личные мотивы.

Ранее сообщалось, что Минздрав России включил в календарь прививок по эпидпоказаниям рекомендацию ревакцинироваться против коронавируса раз в год.