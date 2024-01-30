Ревакцинация от COVID раз в год включена в календарь прививок по эпидпоказаниям

Минздрав России включил в календарь прививок по эпидпоказаниям рекомендацию ревакцинироваться против COVID-19 раз в год.

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«Приложение №3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: «15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации», — сказано в приказе.

Он вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.